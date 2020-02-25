Serdar Ali Çelikler: Utanmanız lazım

Kırmızı Çizgi yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''Kafa vuracak bir tane adamları var. Nasıl tutmuyorsun kardeşim ya. 9 tane 1.80 üzerinde futbolcular var. Rakibin sadece 1.90'lık oyuncusunu tutamaması ve gol yemesi anlaşılamaz. Vedat bu adamı tutacak. Bunu söylemedin mi ya. Kafa vuracak ikinci adam yok. Sen bu adamdan gol yedin ya. Utanmanız lazım. Hiç çalışmamışsınız. İzlememişsin. Hiç analiz etmemişsin.'' yorumunda bulundu.