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Evin içine çamaşır asarken bir daha düşünün akciğer kanseri yapıyor!

Özellikle kış aylarda evin içerisinde çamaşır kurutmanın solunum yolları hastalıklarına neden olabileceği söyleniyor. İşte detaylar!

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Çamaşırlar kururken üzerindeki su molekülleri buharlaşıyor ve havayı fazla oranda nemlendiriyor. Bu durum odadaki nem dengesini ve bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor. Vücut; astım, öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, ateş gibi reaksiyonlar göstermeye başlıyor.

Çamaşırı evin içinde kurutmanın, içerideki nemi yüzde 30 arttırdığı biliniyor. Nemin gelişmesiyle birlikte 'küf' denilen mantarlar ortaya çıkıyor. Akciğer hastalığı olmasa bile küfün ortamda bulunması enfeksiyonlara zemin hazırlayıp kişinin bağışıklık sistemini düşürüyor.

Çamaşırlarda kullanılan deterjan yumuşatıcı gibi kimyasallar kurutma işlemi esnasında soluduğumuz havaya karışıyor.


Uzmanlar çamaşırlarınızı eski yöntemlerle kurutmanızı öneriyor. Yani dışarı asarak ve çamaşırlarınızı havalandırarak kurutmak her yönden daha sağlıklı olduğu kanıtlandı. İçeride kurutmak zorunda kalırsak da, yattığımız odada değil, gündüz kullanılan odada kurutmaya özen göstermek gerekiyor.

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