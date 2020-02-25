Android telefonlar güvenlikte İphone'den bir adım öne mi geçti?

İphone'ların, Android akıllı telefonlardan daha güvenli olduğu zannediliyordu ancak bazı uzmanlara göre iPhone'lar güvenilirlikte Android'in gerisinde kalmaya başladı.

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ABD'li yetkililer akıllı telefonların güvenliklerini ve şifreleme yöntemlerini tartışıyor.

Bilindiği üzere FBI, bazı suçluların iPhone’larına erişebilmek için Apple’dan yardım istemiş, ancak Apple gizlilik nedeniyle FBI’ın bu isteğini reddetmişti.Yaşanan bu olayın hemen ardındansa FBI, bir iPhone 11 Pro Max'i "GrayKey" olarak isimlendirilen bir cihazla kolaylıkla kırabildiğini kamuoyuna aktarmıştı.

Söz konusu android telefonlar olunca ise Google Pixel 2 ve Samsung Galaxy S9 gibi telefonlarda denenen yazılım, telefonlardaki birçok veriyi ele geçiremedi.

Dijital bir adli tıp uzmanı olan Detektif Rex Kiser,“Bir yıl önce iPhone'lara giremiyorduk ama tüm Android'lere sızabiliyorduk. Artık Android'lerin çoğuna giremiyoruz” dedi

Vice.com’da yer alan bir haberde de ana endişenin güvenlik ve gizlilik olduğu durumda Android telefonların iPhone'lara kıyasla daha güvenli bir alternatif olduğu ifade edildi.

Telefonlarımızın güvenliği hepimiz için çok önemli. Fakat yüzde 100 güvenlik var mı bundan asla emin olamıyoruz. Android’e oranla daha güvenli olarak geçen iPhone modelleri de artık temelden sarsılmış izlenimi oluşturuyor.