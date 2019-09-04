Satışlar düşünce Apple 'ucuz iPhone' için çalışmalar yapmaya başladı
Apple'ın düşen satış rakamlarını düzeltebilmek için ucuz bir iPhone modeli üzerinde çalışma yaptığı iddia edildi.
ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın en büyük gelir kalemlerinden birisini oluşturan iPhone, son dönemde bir türlü şirketin istediği satış rakamlarına ulaşamıyor.
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Canalys’in 2019 yılının ikinci çeyreği için yayınlamış olduğu rapor son bir senede iPhone satışlarında ciddi bir düşüş yaşandığını gözler önüne seriyor.
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Söz konusu rapora göre, 2018 yılının ikinci çeyreğinde 7.7 milyon iPhone sevkiyatı gerçekleştiren Apple, 2019’un aynı döneminde 6.4 milyon iPhone sevkiyatına imza atabildi.
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2019’un ikinci çeyreğinde toplam geliri 53.8 milyar dolar olan Apple’da 2012 yılından bu yana bir ilk gerçekleşti. Düşen iPhone satışları ile 2012’den beri ilk defa iPhone gelirleri (26 milyar dolar) Apple’ın toplam gelirine oranla yüzde 50’nin altında kaldı.
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