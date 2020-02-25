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Gerekenden fazla banyo yapmak bakın neye sebep oluyor!

Sağlıklı olan alışkanlıklar bile aşırıya kaçıldığında zararlı hale gelebilir. Kişisel temizliğe dikkat etmemiz gerektiği bir gerçek ama fazlaya kaçıldığında sonuçları kötü olabiliyor.

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Konu kişisel hijyen olduğunda, bu alışkanlıkları doğru uygulamamız ve vücudumuza zarar vermeden ideal bir denge kurmamız oldukça önemlidir. 

Gerekenden daha sık banyo yapmak ciltteki iyi bakterileri yok eder ve vüudu enfeksiyona karşı daha elverişli hale getirir.

Cildimizde, eğer gün içerisinde çok sık duş alırsak etkilenecek ve azalacak çeşitli doğal yağlar ve farklı maddeler bulunmaktadır.


Sık sık duş alarak cildimizde bulunan sadece kötü huylu değil, aynı zamanda ‘iyi huylu’ bakterileri de öldürüyoruz. Bu da bizi daha savunmasız bir duruma sokuyor. Buna bağlı olarak;

-Cilt kuruluğu
-Tahriş ve
-Kaşıntı gibi sonuçlar ortaya çıkabiliyor.

Kişilerin duş alma alışkanlıklarını belirleyen etkenler arasında kişinin yaşam standartları ve günlük yaşantısının oldukça büyük bir önemi var.

Uzmanlara göre, aktivite düzeyi düşük olan ya da ileri yaştaki yetişkinlerin haftada bir veya iki kez duş almaları yeterli.

Yaşları 6-11 arasında olan çocukların sadece birkaç günde bir duş alması gerekirken, gençler günlük olarak duş almalıdır. Ve elbette, çok fazla egzersiz yapan insanların daha sık duş alması gerekir.

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