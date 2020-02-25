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Rusya'dan İdlib'te çözümü zora sokacak açıklama: Gündemimizde yok

Kremlin'den son dakika, "Rusya şu an, Fransa, Almanya ve Türkiye ile dörtlü bir Suriye zirvesi üzerinde çalışmıyor" açıklaması geldi.

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Rusya, Suriye konusunda Fransa, Almanya ve Türkiye ile dörtlü bir zirve düşünmediğini açıkladı. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Rusya şu an, Fransa, Almanya ve Türkiye ile dörtlü bir Suriye zirvesi üzerinde çalışmıyor" denildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 5 Mart’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında ikili bir görüşme üzerinde konuşulmadığını, İdlib konulu çok taraflı görüşmelere yönelik hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu hafta sonu yapılan görüşmelerle ilgili ise sayın Macron ile aynı şekilde Merkel ve Sayın Putin arasında tam bir ittifak söz konusu değil. Bizim Putin ile belirlediğimiz tarih yani 5 Mart'ta bizim en kötü ihtimalde Putin ile bir araya gelmemiz söz konusu olabilir. Telefonun ötesine geçip yüz yüze bu görüşmeleri yapmamız söz konusu olacak" açıklaması yapmıştı.

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