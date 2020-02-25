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28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan Orgeneral Hikmet Köksal öldü

28 Şubat sürecinin Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Hikmet Köksal hayatını kaybetti. Köksal, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Eski Kara Kuvvetleri Komutanlarından Hikmet Köksal İstanbul'da 88 yaşında hayatını kaybetti. Köksal, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan 21 sanık arasında yer alıyordu.

Edinilen bilgiye göre, solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren 37'nci Kara Kuvvetleri Komutanı emekli orgeneral Köksal, yarın öğle namazı sonrasında İstanbul'da Büyük Selimiye Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından defnedilecek. 

Ege Ordu ve 1. Ordu Komutanlıkları görevinde de bulunan Köksal, 26 Ağustos 1996'da atandığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevinden 1 Eylül 1997'de yaş haddinden emekliye ayrılmıştı. Köksal, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan 21 sanık arasında yer alıyordu.

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