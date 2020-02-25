HABER /  GÜNCEL
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz

THY'den önemli corona virüs kararı! İran'ın ardından Çin uçuşları da iptal

İnternet Haber özel içerik

ÇİN'den dünyaya yayılan corona virüs (Covid 19) için Türkiye arka arkaya önlemler almaya başladı. İran ile tüm sınır kapılarının kapatılmasının ardından Çin'e olan tüm uçuşlar da durduruldu.

Abone ol

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 adı verilen hastalığa neden olan yeni tip koronavirüs, bugüne kadar 30'dan fazla ülkeye yayıldı. Çin'den sonra koronavirüs nedeniyle can kaybının en fazla yaşandığı ülke İran oldu. İran'da resmi rakamlara göre 64 koronavirüs vakası tespit edildi, virüsten kaynaklanan ölümlerin sayısı ise 14 olarak açıklandı.

İran'daki ölümler, Türkiye'de virüsle ilgili kaygıları artırdı. Türkiye'de şu ana kadar vaka görülmedi. Ancak virüsün komşu ülke İran ve Irak'a sıçraması daha sıkı önlem alma gereği doğurdu. Pazar günü İran'a açılan tüm sınır kapıları kapatıldı, tren ve uçak seferleri durduruldu. 

THY duyurdu

Bugün yeni bir adım daha geldi. THY Çin'e düzenlediği tüm uçuşları iptal ettiğini açıkladı. Çin seferleri 29 şubat tarihine kadar yapılmayacak. İran'a yapılan seferler ise 10 Mart'a kadar iptal edildi. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Coronavirüs salgınında ölenlerin sayısı fırladı! Aşı bulundu haberi geldi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'li isim Hafter'e savaş suçu davası açtı! Mal varlıklarına el konulacak
Emekli maaşlarına kesinti yapılacak mı? "SGK'da çok konuşulacak çalışma" açıklaması
Doğu Perinçek ile İsmail Saymaz kavga etti! Tarafsız Bölge karıştı
Oyak'tan dev satın alma Demirören Total ve M Oil'i sattı
Ersun Yanal'ın yerine Erol Bulut! Sözleşmedeki madde bomba
MİT ve TSK'nın operasyonunda kırmızı bültenle aranan PKK'lı Yahya Duman yok edildi
ÖNCEKİ HABERLER
Başakşehir 1 puan farkıyla lider! Okan Buruk 'Bugün lider olmak çok önemliydi'
Bugün kandil mi var 2020 dini günler Diyanet takvimi
Donald Trump'ın ziyareti Hindistan'ı karıştırdı 3 kişi öldü çok sayıda yaralı var
Kasımpaşa direktörü Fuat Çapa kalp krizi geçiren Nursal Bilgin'in yasını tuttu
Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bizde ciddi boyutlara ulaşabilir
Ece Erken'in sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu evli çıktı bakın eşi kim?
Yorumlar