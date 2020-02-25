THY'den önemli corona virüs kararı! İran'ın ardından Çin uçuşları da iptal

ÇİN'den dünyaya yayılan corona virüs (Covid 19) için Türkiye arka arkaya önlemler almaya başladı. İran ile tüm sınır kapılarının kapatılmasının ardından Çin'e olan tüm uçuşlar da durduruldu.

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 adı verilen hastalığa neden olan yeni tip koronavirüs, bugüne kadar 30'dan fazla ülkeye yayıldı. Çin'den sonra koronavirüs nedeniyle can kaybının en fazla yaşandığı ülke İran oldu. İran'da resmi rakamlara göre 64 koronavirüs vakası tespit edildi, virüsten kaynaklanan ölümlerin sayısı ise 14 olarak açıklandı.

İran'daki ölümler, Türkiye'de virüsle ilgili kaygıları artırdı. Türkiye'de şu ana kadar vaka görülmedi. Ancak virüsün komşu ülke İran ve Irak'a sıçraması daha sıkı önlem alma gereği doğurdu. Pazar günü İran'a açılan tüm sınır kapıları kapatıldı, tren ve uçak seferleri durduruldu.

THY duyurdu

Bugün yeni bir adım daha geldi. THY Çin'e düzenlediği tüm uçuşları iptal ettiğini açıkladı. Çin seferleri 29 şubat tarihine kadar yapılmayacak. İran'a yapılan seferler ise 10 Mart'a kadar iptal edildi.