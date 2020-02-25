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Doğu Perinçek ile İsmail Saymaz kavga etti! Tarafsız Bölge karıştı

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına FETÖ- PKK tartışması damga vurdu. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, KHK ile ilgili sözleri nedeniyle İsmail Saymaz'ı FETÖ'ye kol kanat germekle suçlayınca stüdyo karıştı.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in sözleri CNN Türk'ü karıştırdı. Perinçek'in stüdyodaki İsmail Saymaz'ı FETÖ'ye kol kanat germekle suçlayınca ikili arasında tartışma yaşandı. Saymaz, Perinçek'e Kandil ziyaretini hatırlattı.

Ahmet Hakan'ın hazırlayıp sunduğu Tarafsız Bölge'de HDP'nin Ankara Arena Spor Salonu’nda gerçekleşen 4’üncü Olağan Kongresi'nde Pervin Buldan'ın sözleri tartışıldı. 

Perinçek'in FETÖ sözleri

CHP'li belediyelerin de konuşulduğu programda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İsmail Saymaz'ın sözlerini alıntılayarak stüdyodaki bazı konukları FETÖ'ye kol kanat germekle suçladı. 

Saymaz: PKK'yı ziyaret edenden öğrenecek değilim

FETÖ suçlamasına sert sözlerle cevap veren İsmail Saymaz, Perinçek'e Kandil ziyaretini hatırlatarak "Tüm bunları PKK'yı dağda ziyaret eden Perinçek'ten mi öğreneceğiz" diye sordu.

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