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Kasımpaşa direktörü Fuat Çapa kalp krizi geçiren Nursal Bilgin'in yasını tuttu

KASIMPAŞA'da oynanan Denizlispor mücadelesinde üzücü bir olay yaşandı. Kasımpaşa eski sportif direktörü Nursal Bilgin, tribünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kasımpaşa teknik direktörü Fuat Çapa yaşanan üzücü olayla ilgili konuştu.

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Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, hayatını kaybeden Kasımpaşa eski sportif direktörü Nursal Bilgin ile alakalı olarak, “Sevdiğimiz bir insanı kaybettik” dedi.

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Süper Lig’in 23. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Denizlispor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çapa, mücadelede kalp krizi geçiren Kasımpaşa eski sportif direktörü Nursal Bilgin’in ölüm haberini aldıkları için çok üzgün olduklarını ifade ederek, “Üzücü haberi karşılaşmadan sonra aldık. Bizim için çok buruk oldu. Sevdiğimiz insanı kaybettik. Geldiğimden beri 3 haftadır günün neredeyse 20 saatini birlikte geçirdiğimiz abimizdi. Şu anda maçla ilgili konuşmanın anlamı yok” şeklinde konuştu.
Fuat Çapa, düzenlenen basın toplantısının ardından takım olarak Bilgin’in vefat ettiği hastaneye gideceklerini aktardı.

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