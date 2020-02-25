Beşiktaş'ta Loris Karius'un yerine Volkan Babacan
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın ''Yeni sezonda bizimle birlikte olmayacak'' dediği Loris Karius'un yerine Volkan Babacan'la el sıkışıldı.Abone ol
Beşiktaş kalesinde bu sezon sergilediği performansla eleştiri oklarının hedefinde yer alan Loris Karius'un sözleşmesindeki opsiyonun kullanılmayacağı Liverpool'a bildirilmişti. Beşiktaş yeni kalecisini ise Türkiye'den buldu. Siyah-beyazlılar, Başakşehir'den Volkan Babacan ile gelecek sezon için el sıkıştı.
2+1 yıllık anlaşma
Anlaşmanın 2+1 yıllık olduğu belirtildi. Yaz transfer döneminde ve devre arası da adı gündeme gelen 31 yaşındaki Volkan Babacan'ın kulübüyle Haziran 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak Başakşehir'in de bu sefer Beşiktaş'a transfer için kolaylık sağlayacağı belirtildi.
36 kez A Milli formayı giydi
Bu sezon sadece 4 kez Türkiye Kupası'nda forma giyen tecrübeli eldiven, 36 kez A Milli Takım forması terletmişti.
Sergen Yalçın ne demişti?
Sergen Yalçın, kalede zaman zaman hatalar yapan Loris Karius'un durumuyla ilgili "Karius'la oynuyoruz. Değişiklik yapmayacağız. Sezon sonunda bizle olmayacak herhalde, ağır bir maddesi var. Kalede soğuyor bazen kaleciler. İyi kaleciler hep kötü goller yerler. Topun gözü vardır derler, girmek istediğinde giriyor. Oyuncuları yargılamak istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.