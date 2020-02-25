Fatih Terim Belhanda'yı böyle motive etmiş: Senin için vazgeçtim

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisi öncesi oyuncularını motive ederken en çok dikkat çeken ise Belhanda'yı Emre Akbaba'ya tercih etmesiydi.

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Teknik direktör Fatih Terim’in kusursuz planı, Kadıköy’de 20 sene sonra Kadıköy’de galibiyeti getirdi. Cim-Bom muhteşem bir futbolla uzun yıllar unutulmayacak bir zafere imza attı.

Milliyet'in haberine göre; Terim günler öncesinden maçın havasına girdi ve oyuncularını da mental olarak maça çok iyi hazırladı. Lemina’nın yokluğuna rağmen her detayı düşünen Terim’in Zorlu’da kamp yaptırması da stratejinin bir parçasıydı. Böylece kamuoyuna bir mesaj verildi.

Ev ödevi verildi

Ancak derbi için futbolculara kendi lisanlarında son gün verilen kağıtlar, şüphesiz uzun yıllar unutulmayacak bu galibiyette önemli bir rol oynadı. Futbolcular Zorlu’daki Raffles Otel’te odalarına çekilirken, ilk 11’de yer alanlar bütün gece buna çalışmaları istendi.

"Agresif ol"

Seri’ye yapılan uyarıda, “Lemina yok. Sahadaki liderimiz sen olacaksın. Pas yüzden ve tekniğin ile sorumluluk al. Agresif de olman gerekiyor” dedi.

"Arkaya koş"

Onyekuru’ya verilen ödevde ise, “Isla karşısında hızını kullan ve arkaya koş. Süratinle istediğin pozisyonları bulacaksın ve bunları değerlendirmeye odaklan” yazılıydı.

"Senin için vazgeçtim"

Şüphesiz derbideki en ilginç tercihlerin başında Belhanda geliyordu. Faslı futbolcuya ise, “Senin için Emre’den vazgeçtim. Herkes seni eleştirdi. Arkanda duruyorum, çık ve sorumluluk al” mesajı verildi.

''Sahaya çık ve kaliteni göster''

Terim’in yine son haftaların formda ismi Adem Büyük yerine sahaya sürdüğü Radamel Falcao’ya ise şu mesaj iletildi: “Kazanırsak tarihi bir galibiyet olacak. Bu sahnede senin olmanı istedim. Böyle maçları oynamaya alışıksın. Sahaya çık ve kaliteni göster.”