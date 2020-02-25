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Ahmet Davutoğlu çöp toplamaya çıktı!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ailesiyle çöp toplamaya çıktı. Davutoğlu, o anları TikTok’ta paylaştı.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kısa bir süre önce, "Gençlik nerede dedim, TikTok’ta dediler. Biz de geldik. Gençlik nerede biz oradayız" diyerek milyonlarca kullanıcısı olan TikTok’a üye olmuştu.

Ailesiyle çöp topluyor

Davutoğlu, TikTok’ta paylaştığı yeni videosunda ailesiyle Göktürk’teki ormanda çöp topluyor.

Davutoğlu, videoda, "Cemre suya düştü baharın habercisi, biz de Göktürk piknik alanında temizlik yapıyoruz" diyor.

Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu da "Piknik mevsimi başladı, lütfen arkamızda çöp bırakmayalım" diye konuşuyor.

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