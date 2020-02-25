HABER /  GÜNCEL
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz

Ceren Damar'ın babası Hasan Damar: Ölüm tehditleri alıyorum

Kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülen araştırma görevlisi Ceren Damar'ın babası Mustafa Damar, sanığın ailesi tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Baba, "Küçük kızım için de korkuyorum" dedi.

Abone ol

ANKARA'da üniversite öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'i kopya çekerken yakalayınca öldürülen üniversite araştırma görevlisi Ceren Damar'ın babası Mustafa Damar'dan şok iddia. Katil Hikmet'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasının ardından katilin ailesi tarafından ölümle tehdit edildiğini belirten Mustafa Damar, "Dava sürecinde de tehditlerine devam ettiler. Mücadelemi engellemeye, korkutmaya çalıştılar. Ama şimdi karar verildikten sonra ölüm tehditlerinin devam etmesinin dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

İşte kızını öldüren Hasan İsmail Hikmet'in ailesi tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia eden Ceren Damar'ın babası Mustafa Damar'ın o iddiaları:

Avukat Vahit Bıçak önce psikolojik şiddet uyguladı

“Dava sürecinde de tehditlerine devam ettiler. Mücadelemi engellemeye, korkutmaya çalıştılar. Ama şimdi karar verildikten sonra ölüm tehditlerinin devam etmesinin dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Avukat Vahit Bıçak tarafından önce psikolojik şiddet uygulandı. Daha sonra tehdit aşamasına geçildi. Bu üçüncü aşama olarak eylem aşamasıdır. Kuru bir tehdit değildir."

Katil kızımı polis babasının silahıyla öldürdü

"Sanık Hikmet’in anne ve babası polis. Katil, babasına ait silahla kızımı öldürdü. Bu tweet'i atan anne de polis, elinde silah var. Böyle bir katili yetiştiren bir aile neler yapabilir, tahmin edebilirsiniz. Benim ve ailemin şu anda hayati tehlikesi mevcuttur. Avukat Vahit Bıçak ve sanığın ailesi davayı kaybettiler. İntikam anlayışıyla hareket edebilirler. Birilerini azmettirebilirler."

Diğer kızım için de kaygılıyım

"Hem sanığın ailesi hem de avukatı hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Dört celse boyunca kendi fantezilerine uygun bir senaryo açıkladılar. Benim bir baba olarak, bir insan olarak bunu kabul etmem mümkün değil. Kötü söz sahibine ait. Attıkları çamurlar ellerine yüzlerine bulaştı. İftiradan öteye gidemedi. Ceren’in kız kardeşi var, onun için de kaygılıyım. Kendimce önlemler aldım. Giriş çıkışlarımıza, aracımıza dikkat etmeye çalışıyoruz."

Vahit Bıçak ve ailenin azmettireceği kişiler için önlem alınmazsa...

"Avukat Vahit Bıçak, yıllarca polis akademisinde görev yaptı, polis yetiştirdi. Böyle bir iftiracı, ölenin hatırasına hakaret eden fantezilerine uygun cinsel metinler hazırlayarak, savunma sınırları dışına çıkan, masum kızımın onurunu zedeleyen bir kişi böyle bir kurumda halen nasıl görev yapıyor. Söylediklerinin kızımın üzerine bulaşması mümkün değil. Bundan sonra yetkililer gerekeni yapmazlarsa Vahit Bıçak ve katilin ailesi veya bunların azmettireceği kişiler için önlem almazlar ise kesinlikle sorumluluk sahibidirler. Bana ve aileme bir şey gelirse sorumlusu bunlardır.”

İlgili Haberler
Ceren Damar'ın katilinin avukatı yine saçmaladı: Durduk yere hiçbir zaman cinayet işlenmez Ankara Barosu Ceren Damar davasında sanık avukatının savunmasına soruşturma başlattı Akademisyen Ceren Damar davasında karar çıktı: Ağırlaştırılmış müebbet yedi Ceren Damar'ın katilinin annesinden iğrenç iddia
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ceren Damar Şenel'i yok yere öldürmüş katilin verdiği ifadeye bakın Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay duyurdu araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni düzenleme
Süleyman Soylu'dan Arka Sokaklar paylaşımı
Perinçek'in sözleri İsmail Saymaz'ı çıldırttı
Almanya’da araç karnaval alanına daldı En az 15 yaralı
Türkiye aleyhindeki kampanyalarına din alimlerini de alet ettiler
Ahmet Ağaoğlu'dan Rıdvan Dilmen'e cevap!
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Esenler'de terör operasyonu: 3 gözaltı
A Milli Erkek Basketbol Takımı İsveç'e de yenildi
İran'ın Türkiye sınırına yakın Hoy kentinde 4,3 büyüklüğünde deprem
Ankara'da çökme meydana gelen 3 katlı apartman boşaltıldı
Milli Savunma Bakanı Akar İngiliz mevkidaşı Wallace ile telefonda görüştü
3 aylar orucu nasıl tutulur nasıl niyet edilir?
Yorumlar