Süleyman Soylu'dan Arka Sokaklar paylaşımı

Kanal D'nin rekortmen dizisi Arka Sokaklar'da geçtiğimiz hafta tartışmalara neden olan bekçi sahnesi sonrasında Rıza Baba bu kez gönül aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise ilgili sahneyi "Eyvallah Rıza Baba" sözleriyle paylaştı.

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Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı bu kez gönül aldı! Tartışma yaratan bekçi sahnesi sonrası olaya el koyan Rıza Baba, dizinin son bölümünde bekçilerin görev esnasında yaşadıkları güçlükleri anlatırken Bekçi Rafet'i de vatandaşa da nazik olmaları konusunda uyardı.

Kanal D'nin sevilen polisiye dizisi Arka Sokaklar'da bekçi krizi yaşanmış, sahne sosyal medyayı ikiye bölmüştü. Bekçilerin yetkileri konusunda tartışmanın yaşandığı bir dönemde ekrana gelen bölümde polis memuru Arda'nın sözleri ve yaşanan tartışma bekçileri kızdırmıştı.

Rıza Baba devrede

Dizinin efsane karakterlerinden Rıza Baba ise son bölümde krize el koydu ve hem Arda'yı hem de Bekçi Rafet'i dinledi. Karakolda çalıştığı dönemde bekçi olan çalışma arkadaşlarıyla çok iyi işler başardıklarını ve bekçilerin polisin sokaktaki gözü kulağı olduğunu söyleyen Rıza Baba, Bekçi Rafet'ten vatandaşlara karşı nazik olmalarını istedi.

Soylu: Eyvallah Rıza Baba

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise twitter'dan Arka Sokaklar'daki sahneyi "Eyvallah Rıza Baba" notuyla paylaştı.