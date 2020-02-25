Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir yol haritası lazım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonunda gerçekleştirilen "Okullardan Yarınlara" programında konuştu. Erdoğan, kamu ve toplum olarak derin bir muhasebe yapılması gerektiğine vurgu yaparken, eğitim ve öğretim konusunda da yeni bir yol haritası hazırlanmasının önemine işaret etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan programda yaptığı konuşmada "Kentsel dönüşüm için kapısını çaldığımız vatandaşlarımız bize aynı şekilde cevap vermiyor. Ciddi sıkıntı yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Deprem dolayısıyla Van'da hayatını kaybeden vatandaşlara da Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Erdoğan, can kayıplarının çoğu kerpiç olan evlerin yıkılması sebebiyle yaşandığını ifade etti.

Erdoğan, depreme dayanıksız yapı meselesinin Türkiye'nin eski ve yaygın bir sorunu olduğunu, bu konuda başlattıkları çalışmaların çok büyük maliyet ve zaman istediğini söyledi.

"Ciddi sıkıntılar yaşıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda şu ana kadar önemli neticeler elde ettiklerini ancak daha gidecek çok yolları olduğunu da bildiklerini belirterek, "Görüldüğü gibi deprem bizi beklemiyor, afetlere hazırlık çalışmalarımızı hızlandırmalıyız. Vatandaşlarımızdan depreme dayanıksız yapıların dönüştürülmesi noktasına özellikle vurgu yaparak bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Devlet ancak vatandaşının desteğiyle böyle bir yükün altından kalkabilir. Kentsel dönüşüm, değişim diyoruz ancak kentsel dönüşüm için kapısını çaldığımız vatandaşlarımız bize aynı şekilde cevap vermiyorlar. Burada ciddi sıkıntılar yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hükumete geldiklerinde eğitim ve öğretimi önceliklerinin en başına yerleştirdiklerini, uzun yıllar boyunca eğitim-öğretim bütçesinin devlet harcamalarının ilk sıralarında yer aldığını anlatan Erdoğan, ana sınıfından yüksek öğrenime kadar her aşamada Türkiye'nin eğitim-öğretim alt yapısını ve insan gücünü güçlendirdiklerini vurguladı.

"13 bin yeni okula ihtiyaç bulunuyor"

Erdoğan, Türkiye'de 18 milyonu aşkın öğrencinin sayıları 70 bini bulan eğitim kurumlarında eğitim hizmeti aldıklarını, özel eğitim kurumları ve diğer eğitim öğretim birimleriyle bu sayının 86 bine kadar çıktığını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli Eğitim Bakanlığımızın bunlara ilave olarak 21 bin dersliğe sahip 13 bin yeni okula ihtiyacı bulunuyor. Ayrıca mevcut okulların bir kısmında da depreme karşı güçlendirme çalışması yapılması gerekiyor. Bu akşam burada birlikte olduğumuz ülkemizin seçkin iş insanları ve hayırseverlerinin desteğiyle Milli Eğitim Bakanlığımızın okul ihtiyacını tamamen çözmeyi hedefliyoruz. '1 yıl sonrasını düşünüyorsanız tohum ekin, 10 yıl sonrasını düşünüyorsanız fidan dikin, 100 yıl sonrasını düşünüyorsanız insan yetiştirin.' sözüne uygun şekilde bu kampanyada ben sizlerin yerinizi alacağınıza inanıyorum."

Bağışçıların diledikleri yerdeki okulun inşasını veya güçlendirmesini üstlenebileceklerine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim sizlerden ricam şu, deprem riski yüksek alanlara öncelik vermenizdir, çünkü bu bölgelerde yapılan okullar öğrencilerimiz için güvenli çatılar olmanın yanında deprem sonrasında vatandaşlarımızın sığınacakları, az önce Bakanımın da ifade ettiği gibi, barınma alanları olarak da kullanılabilecek. Gerek ağır hasarlı binaların tamamen boşaltılması gerek artçı sarsıntılar sebebiyle diğer binalara bir müddet girilememesi sebebiyle bu tarz yerlere ihtiyaç duyuluyor." ifadelerini kullandı.

Tüm Türkiye buradan takip edebilecek

Erdoğan, Elazığ'da okullardan spor salonlarına kadar depreme dayanıklı olarak inşa edilmiş tüm kamu binalarının uzunca bir süre bu amaçla kullanıldığına işaret ederek, "Masalara bırakılmış olan kartlara yazacağınız bağışlarınız buradaki ekranlarda da gözükecek. Böylece kimin, nerede, hangi okulun veya okulların inşasını üstlendiğini tüm Türkiye buradan takip edebilecek." diye konuştu.

Ekranlardan programı takip eden vatandaşlara da çağrıda bulunan Erdoğan, bağış kampanyasının sadece programa katılanlarla sınırlı olmadığını söyledi. Erdoğan, "İmkanı olan her vatandaşımız sadaka-i cariye olarak dilediği yerde, ister derslik ister okul şeklinde katkıyla bu kampanyaya iştirak edebilir. Unutmayınız ki bağışlarınızla inşa edilecek okullarda eğitim-öğretim görecek öğrencilerin her biri sizin manevi evlatlarınız olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Eğitim kurumlarının bina ve donanım eksiklerini giderirken burada yetişecek öğrencilerin zihin ve gönül zenginliğini artıracak çalışmaların ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Bugün dünyada gıptayla takip edilen ülkelere baktığımızda eğitim-öğretim sistemlerinin öncelikle iyi insan, iyi vatandaş ve iyi birey yetiştirme üzerine kurulu olduğunu görüyoruz. Sevgi, saygı, ahlak merhamet ve şefkat üzerine kurulu olmayan bir eğitim-öğretim sisteminden belki donanımlı birey çıkar ama sonraki nesillere örnek olacak insan çıkmaz." ifadelerini kullandı.

"Yeni bir yol haritası hazırlamamız önem arz ediyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, okul, derslik, araç-gereç ve öğretmen sayısı kadar öğrencilerin zihin ve gönül dünyalarını geliştirmeye önem verilmesi gerektiğine de işaret ederek, şunları kaydetti:

"Son yıllarda bu konuda medyada giderek daha sık şekilde gerçekten can acıtıcı, üzüntü verici olduğu kadar da düşündürücü haberlere, görüntülere ve fotoğraflara rastlıyoruz. Çocukluğa ve gençliğe veremeyeceğimiz derecede vehamet arz eden bu tabloyu süratle değiştirmemiz gerekiyor. Hem kamu hem toplum olarak derin bir muhasebe yapmamız, tefekkür etmemiz, eğitim öğretim konusunda yeni bir yol haritası hazırlamamız önem arz ediyor. Evlatlarımıza iyi matematik, iyi fen bilgisi, iyi edebiyat, iyi coğrafya bilmenin yanında hatta onlardan önce iyi insan olmayı öğretmeliyiz. Annesine, babasına, öğretmenlerine, arkadaşlarına ve çevresine saygılı olmayı bilmeyen bir çocuğun diplomasında ne yazdığının önemi kalmaz. Medeniyet ve tarihte değerleri ile yoğrulmamış, milletine, bayrağına, ezanına, vatanına ve devletine sıkı sıkıya bağlı olmayan her evladımız dalından kopan bir yaprak gibi savrulup gitmeye açık demektir."