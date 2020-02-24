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Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor'u mağlup etti

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u Martin Skrtel'in 90. dakikada attığı golle attığı 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, haftayı lider kapattı.

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Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor evinde Medipol Başakşehir'i ağırladı. Karşılaşma Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Turuncu-lacivertli takımın gollerini 43. dakikada penaltıdan Edin Visca ve 90+1. dakikada Martin Skrtel kaydetti. Çaykur Rizespor'un golü 60. dakikada Aminu Umar'dan geldi.

Rizespor haftaya Trabzonspor ile oynayacak
Bu sonuçla puanını 46'ya çıkaran Medipol Başakşehir liderlik koltuğuna oturdu. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Çaykur Rizespor ise 24 puanda kalarak haftayı 14. sırada tamamladı. Süper Lig'in 24. haftasında lider Başakşehir evinde Gaziantep ile karşılaşacak. Rizespor ise deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.

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