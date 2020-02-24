Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında kaptan pilot tutuklandı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü uçak kazasına ilişkin adliyeye sevk edilen kaptan pilot M.A. tutuklandı.

Abone ol

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir- İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilerek Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen kaptan Pilot M.A'nın hakimlik işlemleri tamamlandı.

"Taksirle ölüme neden olmaktan" tutuklandı

Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, kaptan pilot M.A'nın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.