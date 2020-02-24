Ankara'da yol verme kavgası kanlı bitti

ANKARA’nın Altındağ ilçesinde bir TIR sürücüsü, yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada ağır şekilde yaralandı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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ANKARA’nın Altındağ ilçesinde bulunan Çiğiltepe kavşağı üzerinde meydana gelen olayda; edinilen bilgilere göre, 06 YA 6072 plakalı TIR'ın sürücüsü ile 06 HE 0387 plakalı otomobilin sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Otomobilde bulunan kişiler ve TIR şoförü arasında büyüyen tartışma yol ortasında bıçaklı kavgaya dönüştü. TIR şoförü çıkan kavgada bıçakla yaralandı.

Olayı gören diğer sürücüler polise ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, TIR şoförüne ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa koyarak hastaneye gönderdi. Olay yerinden bir kişinin kaçtığı bilgisine ulaşıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.