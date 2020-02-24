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Gezi davasının gerekçeli kararı açıklandı! Suç örgütü olduğunu gösterir kanıt bulunamadı

Mahkeme aralarında işadamı Osman Kavala ve Memet Ali Alabora'nın da bulunduğu Gezi Parkı davasında 9 sanığa verdiği beraat kararının gerekçesini açıkladı.

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İstanbul 30. Ağır Ceza mahkemesi heyeti tarafından yazılan gerekçeli kararda, iddianamede yer alan dinleme tapelerinin hukuka aykırı delil niteliğinde olduğu ifade edildi.

Gerekçede, iddianamedeki delillerin “Yasak delil mahiyetinde” bulunduğu belirtildi.

‘Suç Örgütü’ olduğunu gösterir kanıt bulunamadı

Kararda, ‘Eylemlerin Anayasal toplanma ve örgütlenme hakkı ile ifade özgürlüğü’ boyutunda kaldığı ve Taksim Dayanışmasının ‘Suç Örgütü’ olduğunu gösterir kanıt bulunamadığı kaydedildi.

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