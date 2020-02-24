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Derbi sonrası 57 kişi için işlem yapıldı

Kadıköy’de dün oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde 57 taraftara, çeşitli suçlardan dolayı 6222 sayılı kanundan adli işlem yapıldığı açıklandı.

Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray'a 3-1 yenildiği ve 21 yıllık geleneğin bozulduğu maçın yankıları devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili 57 kişi hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

57 taraftara işlem yapıldı
İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre; müsabakaya yasak madde sokmak, usulsüz giriş, küfürlü tezahürat, görevli memura hakaret, karaborsa, kasten yaralama, sahaya yabancı madde atmak, yasak alan ihlali, mala zarar verme, devletin kurum ve organlarını aşağılama, alkollü giriş, mala zarar verme ve açıktan hırsızlık konularından olmak üzere 57 taraftara “6222 Sayılı Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldığı belirtildi.

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