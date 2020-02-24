Ata Demirer'in paylaşımına olay "meme ucu" yorumu!

Ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer sosyal medya hesabından keyifli bir paylaşım yapmak isterken takipçisinden gelen yorum şaşırttı.

Haftaya keyifli bir paylaşımla giriş yapmak isteyen ünlü komedyenin fotoğrafındaki detay bir takipçisinin dikkatinden kaçmadı.

Meme uçların belli oluyor

Demirer'in "Günaydın gencolar yağmurda ıslanan türkücü pozumla başladım haftaya hayırlısı " notuyla paylaştığı fotoğrafına takipçisinden "Abi meme uclarin belli oluyor" yorumu geldi.

Komedyen takipçisinin esprili yorumuna gülücük emojisi ile yanıt vermeyi tercih etti.

İşte Ata Demirer'in o paylaşımı: