3 aylar orucu ne zaman tutulur 3 aylar karşılama orucu kaç gün tutulur?

Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içine alan mübarek 3 aylar yarın 25 Şubat salı günü başlıyor. Bu arınma aylarını ibadetle geçirmek isteyenler ise 3 aylar orucu nasıl tutulur ve kaç gün tutulur araştırması yapıyor. Hadise göre Receb-i Şerîf’in birinci gününde oruç tutmak üç senelik günahlara kefaret olur. Peki 3 aylar orucu kaç gün tutulur?

Müslümanlar için maneviyatı ve önemi büyük 3 aylar yarın başlıyor. Recep, Şaban ve 11 ayın sultanı Ramazan ayını kapsayan 3 aylar 25 Şubat'ta giriyor. Peki 3 ayları nasıl karşılamak gerekir, 3 aylarda girerken oruç tutulmalı mı, 3 aylar karşılama orucu kaç gün tutulur? Bu konuda İbn Abbas der ki; "Efendimiz, Recep ayında o kadar çok oruç tutardı ki hiç iftar etmeyecek sanırdık. Recep Ayı'nın ilk gününde tutulacak oruç için şöyle bir hadis mevcuttur; Receb-i Şerîf’in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur.

Peki 3 aylar orucu kaç gün tutulur, nasıl tutulur?

ÜÇ AYLAR ORUCU NEDİR? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Hz. Muhammed üç aylarda bol bol nafile orucu tutardı. Ancak 3 aylarda kaç gün oruç tutulur sorusunun kesin bir yanıtı yok. Hz. Peygamber bu ayda bol bol nafile oruç tutardı.

İbn Abbas der ki; "Efendimiz, Recep ayında o kadar çok oruç tutardı ki hiç iftar etmeyecek sanırdık. Bazen de Recep ayında oruca o kadar ara verirdi ki hiç tutmayacak sanırdık." Peygamberimiz, bu ayda sık sık oruç tutarak nafile oruca teşvik ederdi. Bazen de tutmayarak bu ayın Ramazan orucuna benzetilmesine engel olurdu. Fakat üç aylar içinde Recep Ayı'nda tutulacak oruç son derece kıymetlidir.

Recep Ayı'nın ilk gününde tutulacak oruç için şöyle bir hadis mevcuttur; Receb-i Şerîf’in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur

DÖRT GECEYE YAĞAN RAHMET

Rabbimizin rahmeti her zaman vardır. Ama nasıl ki her gece güzel olmakla beraber Kadir gecesi bin geceye denktir. (Kadir Suresi) ve nasıl ki Kudüs'teki Mescidi Aksa diğer mekânlardan farklıysa Recep ayının ilk perşembesi ve belli zamanlarda öyle özeldir.

Dört geceye özel rahmet yağar:

- Kurban Bayramı'nın gecesi

- Ramazan Bayramı'nın gecesi

- Şaban ayının 15. gecesi (Beraat gecesi)

- Recep ayının ilk perşembe gecesi (Regaip gecesi)

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN? 2019 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili ibadetlerle, dualarla karşılanacak. Üç ayların başlangıcı ve müjdecisi olan Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek?

Regaib kelime manası olarak pek çok ihsan demektir. Regaip kandili ihsan gecesidir ve fazileti de bundan gelir. Regaip Kandili üç ayların başlangıcıdır. Perşembeyi Cumaya bağlayan geceye denk gelir. Cuma gecesine denk gelmesi sebebiyle de bu Regaib kandili önemli ve özeldir. Regaip Kandili 2020 yılı itibariyle 27 Şubat perşembe gününe denk gelmektedir.

PEYGAMBERİMİZİN OKUDUĞU ÖZEL DUA: Peygamber Efendimiz, üç aylara eriştiğinde diğer günlere nazaran ibadetlerini daha da artırıyor ve sık sık şu duayı okuyordu:

“Allahümme bârik lena fî recebe ve şa’bân ve belliğna ramazan (Allah’ım Recep ve Şaban ayını bize bereketli kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır).” Kandiller geçidi olarak adlandırılan, Regâib, Miraç, Berat ve Kadir gecelerinin de içinde bulunduğu 3 aylar, kendimizi denetleme ve değerlendirmenin, taat, ibadet ve şükürlerimizi artırmanın, bir kere daha geçmişimizin muhasebesini yapıp geleceğe hazırlıklı olmanın bir vesilesidir.

Regâib gecesi, müminlerin mağfiret mevsimi 3 aylara rağbet etmeleri ve onun taşıdığı manalardan, değerlerden istifade etmeleri gerektiğine dair mesaj yüklü bir gecedir. Sahabe efendilerimiz peygamber efendimizin 3 aylardaki ibadetini, orucunu şöyle

Said İbnu Cübeyr (ra)’e Receb ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi: İbnu Abbas (ra)’ı dinledim, şöyle demişti: “Resulullah (sav) Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz, “(Galiba) hiç yemeyecek (ayın her gününde tutacak)” derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi ki biz, (Galiba) hiç tutmayacak” derdik.”

3 aylar nedir, 3 aylarda nasıl ibadet edilir: Hicri takvime göre mukaddes sayılan Recep, Şaban, Ramazan aylarıdır. İslam dininde bulunan 5 mübarek gecenin 4’ü bu aylardadır.Recep ve Şaban ayı rahmet ayı olan Ramazan ayının habercisidir. Kutsal sayılan bu aylarda ibadetler arttırılır. Müslümanlar dini vecibelerini yerine getirme konusunda daha hassas davranır.

Özellikle Recep ve Şaban ayında nafile oruçlar tutulur, günahların affedilmesi için daha çok namaz kılınır ve tövbe edilir. Recep ve Şaban ayının ardından gelen Ramazan ayı 11 ayın sultanı olarak tüm İslam aleminde heyecanla karşılanır.

3 aylar duası nedir: Üç Aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; “ Ey Allah’ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur.”

Hz.Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;” Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır.” Buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

Peygamberimiz 3 aylarda nasıl ibadet ederdi: Recep ayı başlangıcında Peygamber efendimiz şu duayı eder: ‘Ya Rabbi, Recep ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir.’ Ramazan ayı dışında en faziletli oruç Şaban ayında tutulan oruçtur. Hadis alimlerinin aktardığına göre Peygamber efendimiz Şaban ayının büyük kısmını oruç tutarak geçirdiği söylenir.

Şaban ayı için Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur: Şaban benim kendime mahsus bir aydır. Hak teala arş-ı alanın meleklerine buyurur ki, ‘ey benim melkelerim gördünüz mü benim kullarım sevgilimin ayına nasıl tazim ve hürmet ediyorlar. İzzim ve celalim hakkı için de kullarımı af ve mağfiretime nail eyledim’ Ramazan ayı ise 3 ayların en faziletlisidir ve Peygamber efendimiz bu ay için şöyle buyurmuştur: Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allahü Teala, size Ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, cehennem kapıları kapatılır, şeytanlar bağlanır. O ayda öyle bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır. (Kadir gecesi)