Fenerbahçe'de Ersun Yanal Samandıra'da! Dikkat çeken detaya bakın

Galatasaray maçının ardından istifa ettiği iddiaları ortaya atılan ve daha sonra bu iddiaları yalanlanan Ersun Yanal tesislerde bulundu. Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden Ersun Yanal'ın fotoğraflarına yer verilmemesi dikkatlerden kaçmadı.

Süper Lig’in 23’üncü haftasında kendi sahasında ezeli rakibi Galatasaray’a 3-1 mağlup olan ve şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe’de ligin son 3 haftasında oynanan futbol ve alınan sonuçlar, taraftarın da sabrını taşırdı.

Sahadan 3-1 mağlup ayrılan Fenerbahçe, hem Kadıköy’de rakibine karşı yenilmezlik serisini devam ettiremedi hem de bir maç eksiği bulunan lider Trabzonspor’un ve aynı puandaki Galatasaray'ın 7 puan gerisine düştü.

Ersun Yanal tesislere geldi

Yaşanan bu gelişmelerin ardından en çok merak edilen konu Ersun Yanal'ın görevinden istifa edip etmeyeceğiydi. Akıbeti merak edilen Ersun Yanal Samandıra'da görevinin başında bulunurken, Başkan Ali Koç bugün ne Samandıra'ya tesislere ne de kulüp binasına uğramadı.





Dikkat çeken detay

Gerçekleştirilen antrenman öncesi Ersun Yanal'ın Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne geldiği ve antrenmanda yer aldığı bildirilmişti. Fakat sarı-lacivertli kulüp, resmi sitesinden yaptığı idman raporu fotoğraflarında Ersun Yanal'ın karelerine yer verilmedi.





Kuvvet ve dayanıklılık çalıştılar

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde tamamı salonda gerçekleştirilen antrenman saat 12.00’da başladı. Derbide 11’de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamlarken; diğer futbolcular ise kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla idmanı noktaladı.





İstifa kargaşası

Derbide kırmızı kart gördüğü için karşılaşmanın ardından basın toplantısına çıkamayan Ersun Yanal görevi bıraktığı şeklindeki haberleri kısa bir süre sonra kendisine ulaşanlara telefonda yaptığı açıklama ile yalanlarken takımının başında olduğunu ifade etti. "İstifa etmedim, mücadeleye devam" diyen Yanal'ın yanı sıra Fenerbahçe yardımcı antrenörü Volkan Kazak da tecrübeli teknik adamın görevinin başında olduğunu söyledi. Ancak bazı kesimlerden gelen haberlere göre Yanal'in istifa etmeye hazır olduğu ve bunu Başkan Koç'a maçın ardından ilettiği belirtiliyor. Koç ise bir ayrılık düşünmediklerini hocaya iletti.





''Sadece 3 puan kaybettik''

Camiada herkesin çok üzgün olduğu gözlenirken, yöneticiler "Hemen bir aksiyon alma gibi bir durum yok. Sadece 3 puan kaybettik. Herkes çok üzgün" şeklinde konuştular.