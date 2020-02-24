Ersun Yanal yolcu! İşte Fenerbahçelilerin gönlünden geçen 3 hoca adayı

Kadıköy'de 21 yıl sonra gelenek değişti. 1999'dan beri rakibini deplasmanda yenemeyen Galatasaray şeytanın bacağını kırdı ve maçtan 3-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe, Kruse'un golüyle öne geçmesine karşın; Sarı Kırmızılılar Ryan Donk, Falcao ve Onyekuru'nun golleriyle sonuca gitti.