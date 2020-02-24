Ersun Yanal yolcu! İşte Fenerbahçelilerin gönlünden geçen 3 hoca adayı
Galatasaray'a 20 yıl sonra sahasında yenilen Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın istifası istenirken sarı-lacivertli taraftarların gönlünden 3 Türk hoca geçiyor.
Kadıköy'de 21 yıl sonra gelenek değişti. 1999'dan beri rakibini deplasmanda yenemeyen Galatasaray şeytanın bacağını kırdı ve maçtan 3-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe, Kruse'un golüyle öne geçmesine karşın; Sarı Kırmızılılar Ryan Donk, Falcao ve Onyekuru'nun golleriyle sonuca gitti.
Ali Koç ve Ersun Yanal'a istifa çağrısı: Fenerbahçeli taraftarlar, maçın ardından Ali Koç ve Ersun Yanal'ı istifaya davet ederken sarı-lacivertli takımın otobüsü Samandıra'da saldırıya uğradı.
İstifa iddiasına yanıt: Maçın ardından Ersun Yanal'ın istifa ettiğine dair çıkan haberler yalanlandı. NTV'ye konuşan Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak, istifa haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Ersun Yanal, Ülker Stadı'ndan özel aracıyla ayrıldı.
Öte yandan Fenerbahçeli taraftarların gönlünden 3 Türk hoca geçiyor.