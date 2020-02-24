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Demet Akalın dünyaca ünlü ismi taklit etti sosyal medyanın diline düştü!

Sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Demet Akalın bu kez taklit sahne kıyafeti ile gündeme geldi.

Gülşah Saraçoğlu ile çalışan Demet Akalın, yine tasarımcısının kurbanı oldu.

Dünyaca ünlü oyuncu Scarlett Johansson’un, 92. Oscar ödülleri sonrası, Vanity Fair partisinde giydiği Oscar de la Renta elbisenin kopyasını yapan Saraçoğlu yüzünden, Akalın sosyal medyanın diline düştü…

Demet Akalın elbise hakkında yorum yapmazken, tasarımcı Gülşah Saraçoğlu sosyal medyadaki bir magazin hesabının altına “Ellerime sağlık valla. Aynısını yapmışım” yorumunda bulundu.

İşte sosyal medyada alay konusu olan o kıyafet :

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