HABER /  DÜNYA

İsrail'den dünyayı sarsan tehdit! İpi gererse Süleymani'nin kaderini yaşar

İRAN 'da Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası ABD ve İsrail'e yönelik sert açıklamalarda bulunan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'la ilgili İsrail'den çok sert açıklamalar geldi. Tel Aviv Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Eyal Zisser 'Nasrallah ipi daha fazla gererse, Süleymani'nin kaderini paylaşacağını biliyor.' dedi.

İranlılar Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin 3 Ocak'taki ABD hava saldırısında öldürülmesi sonrası, İran ve bağlı yakın gruplar intikam yeminleri etti.

İran ve taraftarları, Kasım Süleymani'yi öldüren saldırı nedeniyle sadece saldırıyı gerçekleştiren Washington'a değil, aynı zamanda İsrail'e de öfkeli. İranlılar, İsrail'in ABD'ye bu operasyonda yardımcı olduğunu ileri sürüyor. İsrail'den intikam alacağını söyleyen Hizbullah, İsrail-Lübnan sınırına Süleymani heykeli dikti. İsrail'in kuzey cephesi komutanı General Amir Baram, İran'a bağlı Şii bir milis olan Hizbullah ile ilgili, 'İsrail'e karşı kullanılacak hassas silahlar tedarik etme ve silahlanma çabaları devam ediyor." dedi açıklamasında bulundu.Geçtiğimiz günlerde Süleymani'nin öldürülmesinin 40. günü anma programında konuşan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, ABD'nin para ve mallarının boykot etme çağrısının yanı sıra, ABD'yi yeni bir silah kullanmakla tehdit etti.

Cesaret edemezler

Nasrallah'ın tehditlerini Sputnik İnternational'dan Elizabeth Blade'e değerlendiren Tel Aviv Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Eyal Zisser, 'Başkan Trump korkmuyor. Nasrallah ipi germeye devam ederse, Süleymani'nin kaderini paylaşacağını biliyor.' ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in Hizbullah'tan korkmaması gerektiğini belirten Zisser, bu tehditlerin hafife alınmaması gerektiğini de ekliyor. Zisser'a göre Hizbullah, dünyaya dağılmış bireysel destekçileri olan DEAŞ'ın aksine, bir çete değil, bir yarı ordudur.

Her zaman hazırız

Daha önce İran ve Hizbullah'ın tehditleri ile ilgili açıklamalarda bulunan İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Kuzey Cephesi eski komutanı Yossi Peled, İsrail'in Müslüman ülkelerle çevrili olduğunu belirtmişti. Peled, 'Öngörülemeyen bir bölgede yaşıyoruz. Bu yüzden her zaman teyakkuz halindeyiz, her zaman etrafımızda olup bitenleri takip ediyoruz. Aksi takdirde dokunulmazlığımız olmazdı.' ifadelerini kullanmıştı.

İsrail kuvvetleri 125 binden fazla evi yıktı

Peled'e göre, Lübnan'daki Hizbullah'ın askeri kabiliyetine rağmen bir savaş başlatmayacağına emin. Hizbullah militanlarının 2 İsrail askerinin cesetlerini kaçırması 2006 yılında İsrail ile askeri bir çatışmaya yol açmıştı. Bunun üzerine Lübnan 2006'da ciddi bir darbe aldı. İsrail kuvvetleri 125 binden fazla evi yıktı ve birçoğu sivil binden fazla insanı öldürdü.Bir aylık savaş Lübnan sivil altyapısında ciddi bir yıkıma neden oldu ve zararın 2,8 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Hizbullah saldırabilir mi?

Birincisi, grup hala Suriye savaşında yer almakta ve Esed rejiminin iktidarda kalmasını sağlamak için 10 bin kadar savaşçı gönderdi.İkincisi, ABD'nin Hizbullah'a uyguladığı yaptırımlar finansal yeteneklerini kısıtlamaya devam ediyor. Ve son olarak, Ekim 2019'da halkın hükümet ortağı Hizbullah'ın yolsuzluğu konusundaki hayal kırıklığı sonucu başlayan Lübnan protestoları... Bu etkenler Hizbullah'ın İsrail' e karşı bir cephe açması konusunda pasif duruma getirdi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Eşim beni kızgın yağla yaktı demişti duruşmada çark etti ama kocasını kurtaramadı
Deprem yıllarına girdik! Türkiye deprem haberleriyle sarsılacak
Mehmet Metiner'in isyan ettiği iki bürokrat kim? Bunlara bakanlar partiden soğuyor
Erdoğan mı İmamoğlu mu iftirası attı sonra özür dileyip hesabını kapattı
Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis FETÖ'den tutuklandı
Isparta'daki kayıp üç liselinin sırrı çözüldü! Meğerse her şey planlıymış
ÖNCEKİ HABERLER
İnstagram hikayelerindeki filtreler nasıl bulunur instagram filtresi kaydetme!
Fatih Terim 21 yıllık geleneği bozdu rekor kırdı
Ece Erken'in sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu evli çıktı bakın eşi kim?
Çin Devlet Başkanı Şi’den koronavirüs açıklaması: Acımasız ve karmaşık
Bahis sitesinde kumar oynayanlar yandı çete lideri itiraf etti 40 bin kişiye ceza yolda
Ramazan Bayramı 2020 tarihi ayın kaçında bayram?
Yorumlar