Google Play Store 600 uygulama sildi!

Google Play Store 600 uygulamayı sildi. Algılama yöntemleri, kötü niyetli geliştiriciler tarafından dağıtılan daha iyi maskelenmiş reklamlara karşı savaşmak için geliştirildi.

Google, rahatsız edici reklam politikasını ve izinsiz geçiş reklamı politikasını ihlal ettiği için Play Store’daki 600 uygulamayı sildi. Bu uygulamalar Google’ın uygulamaların bağlam dışı reklamlar gösterdiğinde tespit etmek için kullandığı yeni makine öğrenimi tabanlı sistemi sayesinde kaldırıldı. Reklam politikası, özellikle kullanıcılara beklenmedik şekillerde gösterilen reklamları, özellikle de bağlam dışı reklamları ve bazen cihaz işlevselliğini ortadan kaldırabilecek şekilde hedefliyor.



Google, kullanıcı aktif olarak kullanmadığında, örneğin bir telefon görüşmesi yapmaya çalıştığında veya telefonun kilidini açarken olduğu gibi aniden tam ekran reklamlar sunan uygulamaları kaldırmaya devam edeceğini belirtti.



Google, ortaya çıkan bu tehditlerin ve kötü davranışların mobil ekosisteme zarar vermesini önlemeye yardımcı olabilecek yeni teknolojiler geliştirmeye yönelik çalışmalarının devam ettiğini belirtti.



