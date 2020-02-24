Trabzonspor'da Sörloth ve Uğurcan takımın öne çıkan isimleri arasında

TRABZONSPOR'un başarılı oyuncuları Sörloth ve Uğurcan, bordo-mavili ekipte adeta bel kemiği görevi görüyor. Sörloth gol atarak hünerlerini gösterirken, Uğurcan da başarılı kurtarışlara imza atıyor. İki oyuncu da Avrupa'nın dikkatini çekmeyi başarmış durumda.

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor'da, Alexander Sörloth ve Uğurcan Çakır gösterdikleri performansla ön plana çıkıyor. İki oyuncu bordo-mavililerin başarı grafiğinde önemli role sahip isimler olarak dikkat çekiyor.

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk iddiasını sürdüren Trabzonspor'da kale ve forvet hattının verimliliği istatistiklere de yansıdı. Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezonun 23. haftası itibarıyla 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Attığı 40 gole karşılık ise kalesinde 33 gol gören bordo-mavili takım, 36 puan elde ederek 4. sırada yer almıştı.

13 galibiyet 6 beraberlik 3 mağlubiyetlik performans

Trabzonspor, söz konusu periyotta bu sezon ise bir maç eksiği bulunmasına rağmen, 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. bordo- mavili ekip attığı 49 gole karşılık ağlarında 23 gol görerek, 45 puanla ligin zirvesinde yer aldı.

Gol makinesi Alexander Sörloth

Sörloth, kariyerinin en iyi çıkışını yaptı Trabzonspor'da attığı 19 golle takımına önemli katkı sağlayan isimlerin başında Sörloth geliyor. Başarılı oyuncu, aynı zamanda kariyerinin en iyi çıkış yaptığı dönemini de yaşıyor. Norveçli oyuncu bordo-mavili takımın bu sezon Süper Lig'de oynadığı maçların tamamında ilk onbirde sahaya çıktı. Bin 961 dakika sahada kalan oyuncu 6 da asist yaptı.

Sörloth atıyor Trabzonspor rahatlıyor

Trabzonspor'un forvet oyuncusu Alexander Sörloth, bu sezon forma giydiği 22 maçın 15'inde gol attı.Karadeniz ekibi Sörloth'ün gol attığı maçları kaybetmedi. Söz konusu maçlarda 10 galibiyet ve 5 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Bordo-mavililerin ligde elde ettiği 45 puanın 38'ine Sörloth direkt katkıda bulundu.

Uğurcan Avrupa'nın kıskacında

Trabzonspor kalesinde önemli kurtarışlara imza atan Uğurcan Çakır da bordo-mavili takımın önemli oyuncularından biri. Özellikle Beşiktaş maçında yaptığı kurtarışlarla 1 puanı getiren isimlerin başında gelen genç kaleci, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'in en çok güvendiği isimlerin başında geliyor. Avrupa takımlarının da kıskacında yer alan başarılı eldiven, Süper Lig'de bordo-mavili takımın oynadığı 22 maçın 21'inde forma giydi.

Uğurcan Çakır, 2019-2020 sezonunda oynadığı 21 maçın 4'ünde kalesini gole kapattı. Kalesinde 23 gol görmesine rağmen çok önemli kurtarışlara imza attı, takımının elde etiği puanlara önemli katkıda bulundu.