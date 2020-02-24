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Son dakika Rus uçakları İdlib'te 18 sivil yerleşime hava saldırısı düzenliyor

Anadolu Ajansı'nın verdiği son dakika haberine göre, Rus savaş uçakları, İdlib'de 18 sivil yerleşime hava saldırısı düzenliyor.

Rusya Esed rejimini ayakta tutabilmek için yine sivil katliamı yapıyor. Rusya'ya ait savaş uçakları İdlib'te sivilleri vurmaya başladı. Anadolu Ajansı (AA) son dakika haberinde "Rus uçakları İdlib'te 18 sivil yerleşime hava saldırısı düzenliyor" bilgisini verdi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları, sabah saatlerinden itibaren İdlib'in güneyindeki Kefrenbil, Ken Safra,  Ihsem beldeleri, Sufuhun, Hazarin, Kefer Nübbül, Kefer Uveyd, İnnib, Bsenkul, Cuzef, Has, Bara, Marhurme, Deyr Sümbül, Binin köyleri ile Halep'in batı kırsalındaki Daret İzze ilçesine, Kefer Nuran ve Cine köylerini vuruyor. 

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgilere göre, saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti.

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