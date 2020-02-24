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Olayın adresi Yüksekova! Atlı kızakla hastaneye yetiştirdiler

Yoğun kar yağışının olduğu Hakkari Yüksekova'da aniden rahatsızlanan hasta, yolun kapalı olması nedeniyle atlı kızakla 13 kilometre tanışarak ambulansa yetiştirildi.

Hastaneye kaldırılan hasta anjiyo yapılmak üzere Van’a sevk edildi.

Günlerdir devam eden kar yağışı nedeniyle birçok yolun kapalı olduğu Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, ilçeye 25 kilometre uzakta bulunan Yukarı Güveç köyünde yaşayan Zübeyde Kılıçak isimli kadın aniden fenalaştı.

Atlı kızakla hastaneye yetiştirdiler

Köylüler, kar nedeniyle kapanan yolda, 13 kilometre boyunca atlı kızakla hastayı ana yolda bekleyen ambulansa yetiştirdi

Anjiyo yapılması için sevk edildi

Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan Kılıcak’a burada yapılan ilk müdahalenin ardından anjiyo yapılmak üzere Van’a sevk edildi.

Karla mücadele ekipleri ise kapanan yolu açmaya başladı.

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