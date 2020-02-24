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Canan Karatay reçeteyi verdi! İşte koronavirüsten korunmanın yolları! 

Koronavirüs dünyanın korkulu rüyası olurken Prof. Dr. Canan Karatay, Çin'de ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkesinde ölümlere yol açan koronavirüsten korunmanın yollarını sıraladı. Karatay, "Lahana, turp, kereviz, sarımsak, soğan, pancar bunlar çok önemli. Bir tanesi kelle paça" dedi.

Konuk olduğu canlı yayında tüm dünyaya korku salan koronavirüsle ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, bu salgından korunmanın birçok yolu olduğunu belirtti.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesi lazım

Bu virüsten korunmak için bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemli olduğunu vurgulayan Karatay, "Korunmaya gelince birçok yönü var. Bir tanesi kelle paça. Bir kere senelerden beri söylüyoruz, kişinin bağışıklık sistemini güçlendirmesi lazım. Bağışıklık sistemi güçlenince virüsleri çok iyi atlatabiliyoruz. Yaşam biçimi çok önemli. Kış aylarında dışarıda dolaşacağız, soğuktan korkmayacağız. Kış aylarında evlerimizi havalandıracağız. Bol su içeceğiz, kristal kaya tuzuyla. Kristal kaya tuzunda 84 tane dengeli mineral var" ifadelerini kullandı.

Doğa zaten size yol gösteriyor

Doğanın sunduğu nimetlerin önemine dikkat çeken Karatay, "İkincisi vücudun kuvvetlenmesi nasıl olacak? Lahana, turp, kereviz, sarımsak, soğan, pancar bunlar çok önemli. Bunların hepsi toprağın içinde. Doğa zaten size yol gösteriyor, kışın bunları yiyin diyor. Gelecek sene karşımıza çıkacak virüslerin ne olduğunu bilmiyoruz. Grip virüsleri her zaman kılıf değiştiriyor" şeklinde konuştu.

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