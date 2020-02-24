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Bakan Soylu Van depreminde ölenlerin cenaze namazına katıldı

İçişleri Bakanı Soylu, dün sabah saatlerinde Türkiye İran sınırında meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze namazına katıldı.

Türkiye İran sınırında deprem meydana geldi. Deprem en şiddetli hissedildiği Van'ın Başkale ilçesinin köylerinde kerpiç evlerin yıkılması sonucu 9 vatandaşımızın hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremde hayatını haybeden 9 kişi için, Başkale ilçesindeki Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

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