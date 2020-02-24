Cimbom taraftarı derbide gol atan oyuncuların ismini dövme yaptırdı

Galatasaray, ezeli rekabette Fenerbahçe'yi yenerek büyük bir hasreti sona erdirdi. Galatasaraylı bir taraftar, bu önemli galibiyeti derbide gol atan futbolcuların isimlerini dövme yaptırarak kutladı.

Galatasaraylı bir taraftar, derbide gol atan futbolcuların isimlerini dövme yaptırdı.

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 21 yıl sonra Kadıköy'de mağlup etmesinin ardından bir Galatasaray taraftarı, sarı-lacivertlilere gol atan futbolcuların isimlerini dövme yaptırarak sosyal medyadan paylaştı.

Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, tarihi bir galibiyete imza attı. Fenerbahçe deplasmanında 22 Aralık 1999'da aldığı galibiyetten sonraki 23 resmi maçı kazanamayan sarı-kırmızılı takım, rakibini 20 yılı aşkın süre sonra Kadıköy'de yenerek bu kötü seriye son verdi.

1999'dan sonra ilk galibiyet geldi

Galatasaray, 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 3'ü Türkiye Kupası, 20'si lig olmak üzere oynadığı 23 müsabakada 15 kez yenilmiş, 8 defa da berabere kalmıştı. Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe deplasmanında 7 bin 368 gün sonra galibiyet sevinci yaşadı. Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe karşısında 10 maç aradan sonra galip geldi.

Bu tarihi galibiyet sonrası bir Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe'ye gol atan futbolcuların isimlerini ensesine dövme yaptırdı.