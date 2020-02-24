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Dolar kuru bugün saat 10.00'da aniden fırladı! Euro da çıkıyor

Dolar kuru bugün saat 10.00 itibariyle ani bir yükselişle kritik eşiği aştı ve kur 6.14'ü gördü. Euro 6.65'e çıkarken altın fiyatları da zirvede.

ÇİN'den dünyaya yayılan coronavirüs borsalarda hisselerin düşmesine sebep olurken, altın ve doları patlatmış durumda. Geçtiğimiz haftayı 6.11 seviyelerinde tamamlayan dolar kuru yeni haftaya 6.10'dan başladı. Kısa süre içinde hızla yükselmeye başlayan dolar, saat 10.00'da 6.14'e çıktı. 

Euro/TL de geçen hafta % 0.6 yükselerek 6.61'e çıkmasının ardından bu sabah 6.65'e çıktı.

Dolar neden fırladı?
Yurt dışında doları virüs endişesi körüklerken Türkiye'de aniden fırlamasının sebebi İdlib konusundaki son dakika gelişmesi oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri 50 araçlık konvoyla İdlib'e girdi. Bu gelişmenin ardından dolar kuru 6.10 bandını aşıp 6.14'e fırladı. 

Dolar - euro ve sterlinin saat 10.00 itibariyle alış satış rakamı şöyle:

dolar kuru

Altında son durum

24 Şubat 2020 sabahında rekor tazeleyerek 330 lirayı gören gram altın, spot piyasada 326,00 lira alış fiyatı, 326,11 lira satış fiyatı seviyelerinde yer alıyor. Çeyrek altın 521,51 lira alış fiyatı, 534,55 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. 

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