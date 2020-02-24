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Soğuk havada kat kat giyinmek hasta ediyor!

Aslında bizi hasta eden etken soğuk hava değil, düşük vücut ısısıdır. Karlı ve soğuk günlerde kalın giyinmek ise baygınlık hissi oluşturabiliyor. 

Uzmanlar, kalın ve tek parça halinde giyinmek yerine ince ve kat kat giyinmeyi öneriyor.

Tek parçadan oluşan kalın giysilerin giyilmesi durumunda, kişinin terleyeceğini hissettiği zaman yapabileceği bir şey olmuyor ancak  ince ve üst üste giyinilmesi durumunda bir iki parçanın çıkarılarak terlemenin önüne geçebilmek çok daha kolaylaşıyor.

Zira girip çıktığınız mekânlarda ya da toplu ulaşım araçlarında değişken bir sıcaklık olacağından, düzensiz ısılara maruz kalmanız hastalığa yakalanmanızı çabuklaştıracaktır.

Kışın en çok korumamız gereken bölgeler, vücudun en uç noktaları olan kulak, parmak, burun gibi bölgelerdir.


Kışın terlemek kolay üşütmeye sebep olduğu gibi üşütmek de vücudun bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Bu da başta soğuk algınlığı olmak üzere gribal enfeksiyonlara davetiye çıkarıyor.

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