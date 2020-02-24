HABER /  YEREL

İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları sebebiyle bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün olumsuz hava ve fırtına uyarısının ardından Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle İDO ve BUDO, 24 Şubat pazartesi günü yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri’nde (İDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
"Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50 seferi, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30 seferi, Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18:45 seferi"

Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
“Saat 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, saat 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi, saat 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, saat 10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi, saat 14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi.”

SON DAKİKA HABERLERİ
TSK 50 araçlık konvoyla İdlib'e girdi! İşte ilk görüntüler
Fransa'da kadın imam cuma namazı kıldırdı ilginç görüntüler
Van'daki depremden geriye kalan en acı hikaye! Eşi ve üç çocuğunu kaybetti
Bursa Büyükşehir Belediyesi müzelerini dijital platforma taşıyor!
Altın hızla yükseliyor! 24 Şubat altın ne kadar? İşte altın fiyatları
Çalışan emekliye kötü haber! Yaş sınırı geliyor
ÖNCEKİ HABERLER
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed flaş istifa kararı
Tayfun Erdoğan'ın babası ve annesi kim Survivor Tayfun ailesi
Soğuk havada kat kat giyinmek hasta ediyor!
Denizli'de kavşakta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı
İstanbul'da birinci kattaki evinden düşüp hayatını kaybetti
Tayfun Erdoğan'ın babası Emrah açıklamaları Survivor'ı yıktı
Yorumlar