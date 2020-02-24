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7 gollü düelloda gülen PSG oldu

Paris Saint-Germain, konuk ettiği Bordeaux'yu 4-3 mağlup ederek en yakın takipçisiyle puan farkını 13'e çıkardı.

Fransa Ligue 26. haftasında Paris Saint-Germain evinde Bordeaux ile karşılaştı. Gol düellosuna dönen mücadeleyi PSG 4-3 kazandı.

Lidere galibiyeti getiren goller, 25' Marco Verratti, 45', 63' Marquinhos ve 69. dakikada Kylian Mbappe'den geldi. Bordeaux'nun golleri ise Eui Jo Hwang, Pablo ve Ruben Pardo'dan geldi.

PSG'de Neymar, duraklama dakikalarından ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

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