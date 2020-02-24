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Denizli'de kavşakta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı

DENİZLİ'de bulunan bir kavşakta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. 

Kaza, saat 22.00 sıralarında Denizli-Muğla Karayolu Medet Mahallesi yakınlarında bulunan kavşakta meydana geldi. Mehmet Sönmez yönetimindeki yolcu otobüsü, iddiaya göre tali yoldan kontrolsüz olarak karayoluna çıkan Osman Güven (52) idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil takla attı.

 Kazada sürücünün eşi Güldane Güven (52) ve kayınvalidesi Fatma Cabbar (78) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Güven ile oğlu Engin Güven ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Güven doktorların yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay yerinde kazayı görenlerden İbrahim Çavuşlu, otomobilin hurdaya döndüğünü, içerisindeki 3 kişinin can verdiğini söyledi. Kazanın yaşandığı noktada sık sık kazaların yaşandığını kaydeden Çavuşlu yetkililerin bölgede önlem alması gerektiğini söyledi.

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