Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den Ali Koç'a gönderme

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in kızı Merve Terim, Ali Koç'un aylar önce tecrübeli teknik adam için 'Sicili bozuk' açıklamasına yaptığı paylaşımla göndermede bulundu.

Kadıköy'de 21 yıl sonra gelenek değişti. 1999'dan beri rakibini deplasmanda yenemeyen Galatasaray şeytanın bacağını kırdı ve maçtan 3-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe, Kruse'un golüyle öne geçmesine karşın; Sarı Kırmızılılar Ryan Donk, Falcao ve Onyekuru'nun golleriyle sonuca gitti.

''Sicilin parayla, nüfusla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz''

Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ''Sicilin parayla, nüfusla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz'' ifadelerini kullanarak Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a göndermede bulundu.





Ali Koç ne demişti? Hatırlanacağı gibi Ali Koç, aylar yönce Fatih Terim'i hede alarak yaptığı açıklamada “Futbolculuk ve hocalık döneminde onun kadar ceza alan birisi yok. Sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir” ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Terim: Değerse, cevabını veririz

Fatih Terim ise Ali Koç'a verdiği yanıtla "Vallahi Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda, burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım isterseniz. Sicilin, micilin, nüfusla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz çünkü. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse, cevabını veririz." demişti.