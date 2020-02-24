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Ekrem İmamoğlu'nun Sapanca kampı sosyal medyanın dilinde

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yöneticilerle birlikte Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan otelde 2 günlük kampa girmesi, sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel sekreter ve genel sekreter yardımcıları, daire müdürleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerin genel müdürleri ile Sapanca’da bulunan bir otelde bir araya geldi.

2 gün sürecek toplantıda faaliyet dönemi, bugüne kadar yapılan çalışmalar, devam eden projeler ve yeni dönemdeki projeler ele alınacak.

İmamoğlu'nun kampa girmesi akıllara tatil söylentilerini beraberinde getirdi. Elazığ depreminin hemen ardından ailesiyle Erzurum'a kayak tatiline gitmesi eleştiri konusu olan İmamoğlu'nun, otelde kampa girmesi tepkilere yol açtı.

Biri İmamoğlu'na söylesin lütfen

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde İmamoğlu'nun kampa girmesiyle ilgili "Tatil ve tatile dair kavramları çağrıştıracak her türlü faaliyetten uzak durması gerektiğini söyleyebilir mi lütfen." diye yazdı.

Gülerce: Dikkat edin Kartepe'ye kayak yapmaya gitmesin

Star yazarları Hüseyin Gülerce ve Ahmet Kekeç kampla ilgili Twitter'da paylaşımda bulundular.

İmamoğlu'nun Deprem mesajına tatil göndermesi

İran'da meydana gelen depremde Van'da hayatını kaybeden 9 vatandaşımızla ilgili Twitter'dan başsağlığı mesajı paylaşan İmamoğlu'na yine tatil göndermesi yapıldı.

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