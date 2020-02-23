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Isparta'da kayıp 3 liseli kızı arama çalışmaları sürüyor

Demirören Haber Ajansı

ISPARTA'da 20 Şubat Perşembe günü kaybolan lise öğrencileri Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan'dan (16) henüz haber alınamadı.

ISPARTA Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Tuana Yıldız ile okul arkadaşları Gülizar Soy ve Buse Aydoğan, 20 Şubat Perşembe günü öğleden sonra ortadan kayboldu.

Aileler, kızlarına ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.

4 gündür yapılan tüm aramalara rağmen Tuana, Gülizar ve Buse'den haber alınamadı.

Kayıp kızları bulmak için çalışmalarını sürdüren güvenlik güçlerine şu ana kadar birkaç ihbarda bulunulduğu, ancak bunların asılsız olduğu belirtildi.

Ailelerin endişeli bekleyişi sürüyor.

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