Gökhan Özoğuz'un İmamoğlu'nun kayak tatili için yaptığı paylaşım olay oldu
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tartışmalı kayak tatiline gelen eleştirilere tepki gösterdi.
Ekrem İmamoğlu’nun, 6.8’lik depremin meydana geldiği Elazığ’daki vatandaşları ziyaret ettikten sonra Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’ne gitmesi tartışma konusu oldu. Tatil eleştirilerine İmamoğlu, Benim tarzım bu, toplum buna alışacak. Ben alışagelmiş siyasetçi değilim" diye yanıt verdi.
Muhalefet kesimlerinin de tepkisini çeken İmamoğlu'na en açık destek Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'dan geldi. Ünlü sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Benim yaşama bakışım bu hiçbir hata yok" diyen İmamoğlu'na sahip çıktı.
Atatürk benzetmesi yapmıştı
Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili, “10 Kasım 1938’den bu yana ilk defa bir siyasi; duruşu, doğruluğu ve ileri görüşü ile Atatürk’ten sonraki sancağı eline almıştır!” demişti.
İmamoğlu’nun belediye başkanı seçilmesinin ardından düzenlenen 29 Ekim konserinde sahne alan Athena grubuna 150 bin lira ödenmişti.