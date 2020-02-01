Gökhan Özoğuz'un İmamoğlu'nun kayak tatili için yaptığı paylaşım olay oldu

Atatürk benzetmesi yapmıştı

Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili, “10 Kasım 1938’den bu yana ilk defa bir siyasi; duruşu, doğruluğu ve ileri görüşü ile Atatürk’ten sonraki sancağı eline almıştır!” demişti.