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Galatasaraylı Falcao Fenerbahçe taraftarını çıldırttı

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Ryan Donk'un golünün ardından Fenerbahçe taraftarını çıldırttı. Fenerbahçe tribüne doğru koşan ve sevinen yıldız futbolcuya Kadköy'de tepki gösterildi.

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'ye konuk oldu. Ülker Stadı'nda oynanan ilk devre 1-1'lik eşitlikle sona ererken, Radamel Falcao ile Fenerbahçe taraftarı arasında sinirler gerildi.

Galatasaray, 21'de Max Kruse'nin penaltısıyla geriye düşerken, 40'da Ryan Donk ile eşitliği yakaladı. Beraberlik golünün gelmesinin ardından Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Fenerbahçe tribününün önünde büyük sevinç yaşadı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Falcao'ya tepki gösterirken; tecrübeli oyuncu topu her ayağına aldığında ıslıklandı.

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