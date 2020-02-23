Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 391. randevu işte derbide muhtemel 11'ler

Dev Fenerbahçe- Galatasaray derbisi için ülkemizdeki futbolseverler maç saatine kilitlendi. İşte iki takımın muhtemel ilk 11'leri ve 391. rekabette bugüne kadar yaşananlar..

Dev derbi başlaması için artık son saatlere girilirken nefes tutuldu. Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle tarihte 391. kez karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.

Meler'in yardımcılıkları Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy olurken maçın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler.

Mücadelede VAR hakemi olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak, yardımcıları ise Mert Güzenge ile Serkan Olguncan olacak.

Derbide muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar Aziz, Hasan Ali, Dirar, Tolga, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Max Kruse, Muriç

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Ömer Bayram Feghouli, Emre Akbaba, Onyekuru, Falcao

Maçı ise yayıncı kuruluş beIN Sports yayınlayacak.

İki takımın eksikleri

Fenerbahçe'de derbi maçta 3 önemli isim kadroda olmayacak. Cezalı Luiz Gustavo'nun yanı sıra sakatlıkları süren Emre Belözoğlu ve Garry Rodriguez de kadroda olmayacak.

Fenerbahçe'de Muriqi, Altay ve Isla sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray'da tek eksik ise Mario Lemina. Sarı kırmızılı takımda Adem Büyük ve Feghouli sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Tarihçe

Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 111 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 390 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 121 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 535 gole, Galatasaray 485 golle karşılık verdi.

Ligde 126. sınav

Fenerbahçe ile Galatasaray, 62. sezonu oynanan lig tarihinde 125 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 42 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 157, sarı-kırmızılılar ise 119 gol kaydetti.

Son 10 resmi maç

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 7'si berabere tamamlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray 1 kez galip geldi, taraflar 7 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.

İki takım arasında oynanan son 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı

Taraflar arasındaki son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle: