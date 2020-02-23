HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın hayatını kaybeden babası Sinan Kılıç, cenaze törenine katıldı.

Fatih Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Hidayet Türkoğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile iş, spor, sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından merhumun naaşı Edirnekapı Mezarlığı’nda defnedildi. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Koç Galatasaray derbisi öncesi konuştu! Takımından eminim gözlerinde ışığı gördüm
Ali Babacan'dan HDP'ye yeşil ışık! Kongrede mesajı salona okundu
Atakan Kayalar'ı paylaşımı ile Türkiye'ye tanıtan Fethi Çağıl konuştu
Öğrenci servisi şoförünü aracın içinde tiner döküp yaktı
Afet uzmanı Doç. Dr. Yıldırım Güngör'den deprem sonrası dikkat çeken uyarı!
Van'daki depremde ölü sayısı artıyor! Acı haber Sağlık Bakanı Koca'dan geldi
ÖNCEKİ HABERLER
'Kuzey'in kralı' Sörloth Trabzonspor'u zirvede tutuyor şimdiden ikinci en golcü oldu
Kremlin’den dörtlü Suriye zirvesiyle ilgili açıklama
TikTok hesaplarına anne baba denetimi!
Millet Kütüphanesi girişleri saat kaçta ne zaman kapanıyor?
Horlamanın gerçek nedeni buymuş uzmanlar açıkladı!
İran'dan korkutan haber koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e çıktı
Yorumlar