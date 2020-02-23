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Öğrenci servisi şoförünü aracın içinde tiner döküp yaktı

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, öğrenci servisi içinde şoför Eray Ç. ile tartışan Döndü Y., şoförü üzerine tiner dökerek ateşe verdi.

Olay, geçen Perşembe günü Çaycuma Çay Mahallesi’nde meydana geldi. Mimar Sinan Ortaokulu’na öğrenci taşımacılığı yapan Eray Ç. öğrencileri evlerine bırakıp döndükten sonra minibüse aldığı Döndü Y. ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tineri yanında getirmiş

Döndü Y., yanında getirdiği tineri minibüse ve Eray Ç.'nin üzerine dökerek ateşe verdi. Çevredeki vatandaşların müdahalede bulunduğu Eray Ç.'nin vücudunun büyük kısmı yandı. Eray Ç., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Eray Ç., ardından Ankara'ya sevk edildi.

Tutuklanarak cezaevine konuldu

Eray Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Öğrenci servisi de kullanılmaz hale geldi. Polis, olayın ardından kaçan Döndü Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Döndü Y. tutuklandı.

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