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Bakan Koca'dan Van depremi açıklaması! Yaralıların son durumu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye İran sınırında meydana gelen ve Van'da son bilgilere göre 8 vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremle ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca depremde yaralı olarak kurtulan vatandaşlarla ilgili bilgi verdi.

Sağlık Bakanı Koca, şunları söyledi;

"21 vatandaşımız yaralandı, 8'inin durumu kritik, diğerlerinin hayati tehlikesi bulunmuyor." açıklamasını yaptı. Koca, "Depremden hemen sonra Van'a 25 ambulans, bir helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibimizi sevk ettik." dedi.

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