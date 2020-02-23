Van'daki depremde ölü sayısı artıyor! Acı haber Sağlık Bakanı Koca'dan geldi

İRAN güne depremle uyandı. Khoy kentindeki 5,9 büyüklüğündeki deprem, Van, Kars, Hakkari, Yüksekova ve Ağrı'da da hissedildi. Van'da bazı evler yıkıldı. 4'ü çocuk olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti. 37 kişi yaralanırken 8 yaralının durumu kritik.

İran Türkiye sınırında, Merkez üssü İran'ın Khoy kenti olan bir deprem meydan geldi. Depremin şiddeti AFAD verilerine göre; 5.9. Depremde 9 kişi öldü 37 kişi yaralandı. İlk acı haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ölü ve yaralı sayısıyla ilgili son rakamları verdi. Buna göre 9 vatandaşımız hayatını kaybederken, 37 vatandaşımız yaralandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sınırda yer alan İran'ın Khoy şehrinde, yerin 5,22 kilometre derinliğinde, saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem, Van, Kars, Hakkari, Yüksekova ve Ağrı'da da hissedildi.

Bakan Soylu depreme ilişkin son bilgileri verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkale ilçesindeki köylerde enkaz altında kalanlar olduğunu belirterek, “Dördü çocuk olmak üzere sekiz vatandaşımızı kaybettik. Hayatını kaybedenler Özpınar ve Güvendik köylerinden. Allah rahmet eylesin” dedi.

Bakan Koca son rakamı açıkladı

İlk açıklamasında "21 vatandaşımız yaralandı, 8'inin durumu kritik, diğerlerinin hayati tehlikesi bulunmuyor." diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dakika açıklamasında ölü sayısının arttığını duyurdu. Bakan Koca, "9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 37 yaralımız var" dedi.

İran’da yaşanan #deprem, Van'ın Başkale ilçesini etkiledi. 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 37 yaralımız var. 25 ambulans, 1 helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibi anında olay yerine intikal etti. Durumu kritik 9 kişi ve diğer yaralılarımız için her türlü çabayı gösteriyoruz. pic.twitter.com/4L0oh0GANe — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 23, 2020

Peş peşe depremler

5.9'luk depremden kısa süre sonra peş peşe depremler meydana geldi. Saat 12.48'de Türkiye-İran sınırında 4.5'lik bir deprem daha meydana geldi. Depremin 5 km derinlikte meydana geldiği öğrenildi. Bu depremden kısa bir süre sonra, saat 13.06'da, 4.0 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha gerçekleşti.

AFAD'dan vatandaşlara acil uyarı

AFAD tarafından yapılan açıklamada, deprem bölgesindeki vatandaşların hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi yönünde uyarı yapılırken şu hususlara dikkat çekildi: "Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğal gaz kokusu olmaması gerekmektedir. Doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır."

Köy okullarında hasar var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Başkale, Saray, Gürpınar ilçelerindeki birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldi” dedi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, saat 12.30 itibariyle “Enkaz altında kalan kimse yok” açıklamasında bulundu.

80 hanenin yarısı yıkıldı

Gelenler köyü sakinlerinden Ferhat Tulan, “Köyümüzde 80 hane var. Yaklaşık 40-45 evin yıkıldığını gördük. Yaklaşık 1000 nüfusumuz var. Ayrıca enkaz altında kalan çok sayıda hayvanımız da bulunuyor. Şimdilik ölen olmadığını öğrendik” dedi

Ücretli öğretmen enkaz altındaki vatandaşı kurtardı

Gelenler Mahallesi İlkokulu'nda görevli ücretli öğretmen Ferhat Tulan, hafta sonu öğrencilere kurs vermek için okulda bulunduğu esnada sarsıntıyı hissettiğini söyledi. Öğrencilerin bulunmadığı sırada sarsıntı yaşandığını ve etrafın toz bulutuyla kaplandığını anlatan Tulan, "Evler yıkılmıştı. Hemen enkazların bulunduğu alana gittim. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla enkazda kalan yaralıları çıkarmaya çalışıyordu. Ben de arama çalışmalarına yardımcı oldum. Enkaz altında 'belim kırıldı' diye seslenen bir yaşlı kadını enkazdan çıkarttım. Tüm yaralıları enkaz altından çıkardık. Ekipler mahalleye geldi. Yaralıları ambulanslarla hastaneye gönderdik. Cep telefonumla köydeki durumu çekmeye çalıştım." diye konuştu.