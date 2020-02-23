CHP'li eski vekil Develi'den flaş iddia! Kongrede aday çıkması engellendi

CHP 24. Dönem Adana Milletvekili Turgay Develi, Ankara, İstanbul, İzmir’den sonra Adana’da da il kongrelerinde tek adayla seçime gidilmesine tepki göstererek, “CHP, kurultay yolunda büyük yaralar alarak ilerliyor. Tarihte örneği var mı bilmiyorum ama dayatma ve zor ile ilk defa aday çıkması engellendi” dedi.

CHP 24. Dönem Adana Milletvekili Turgay Develi, Ankara, İstanbul, İzmir’den sonra Adana’da da mahalle delegelerinden başlayarak ilçe, il ve kurultay delegelerinin ’tek elden’ yazılıp iradenin tekleştirilmesi ile partinin çoğulcu demokratik yapısına ağır bir darbe vurulduğunu ifade ederek, "CHP’de siyasetin, el sıkışmanın, demokrasinin, parti içi hukuk ve yarışmanın ortadan kaldırılışına ve katı karanlık bir nobranlığın partinin üzerine çökerek adım adım onu teslim alışını izliyoruz. Akıl almaz orantısızlıkta iki güç parti tabanını çaresiz ve umutsuz kılıyor” dedi.

Kötülüğü kontrol edecek

Parti içi demokratik düzeni yerle bir edecek iradeye dönüşen bu gücün her siyasetçiyi zehirleme kapasitesine sahip olduğunu söyleyen Develi, şöyle devam etti: "Korktuğum ve endişelerimi anlatarak uyarmaya çalıştığım şey, bu gücü kimin kullanıp kullanmayacağı ile ilgili değil, bu gücü kim kullanırsa kullansın kötülüğün merkezine yerleşeceği ve kötülüğü kontrol edeceğidir. Bundan sonra Genel Merkez’de oturan kim olursa olsun asla bu gücü üyeye geri devretmeyecektir. Şimdikiler bir şekilde gitse, değişse, kendi içlerinde nöbet değişimi yapsalar da Genel Merkez’in ruhunu ele geçiren nobranlık artık asla oluşturdukları bu içtihattan geri adım atmayacaktır.”

CHP'yi halkın, üyenin elinden çekip alıyorlar

Şimdiye kadar çeşitli yerel eleştiriler ve baskıcı uygulamalarla karşılaşılsa da bunların lokalde kaldığını belirten Develi şunları kaydetti:"Kısmen demokratik bir şekilde yazılan üye-delege seçimi ilişkisi parti içi hukuku toptan devreden çıkaramıyordu. Bu ilk oldu. Parti içinde kurulan emir komuta düzeni, ele geçirenin asla iade etmeyeceği, kesinlikle parti içi yöneticilerin bürokratlaşmasına, ardından da klanlaşarak parti içi yarışı sonsuza kadar yok etmenin kapısını aralamıştır. Bunu yapan, sessiz kalarak onay veren, görmeyen, umursamayan delege, yönetici, milletvekili, belediye başkanı, PM üyesi ya da MYK üyesi olan ya da olmayı hedefleyenler partiyi yönetme gücünü, başkasının hakkını elinden alarak şimdilik başarılı sayabilirsiniz kendinizi.

Bu gücü oluşturan, tahkim eden ve şimdi kullananların niyetini iyi ya da kötü olarak sorgulamıyorum, kendi partilisini ezip yok ederek hedefine ulaşmaya çalışanların bu yaptıklarının şu anda yaşanılanların inanın gelecekte olacakların yanında çok masumane kalacağına ilişkin derin endişelerimi anlatıyorum. Partimize, CHP’ye daha büyük bir saldırı yapılsa nasıl yapılırdı acaba? CHP’yi halkın, üyenin elinden çekip alıyorlar. Delege, seçim, demokrasi, parti içi hukuk diye diye hepsini de teker teker yok ederek CHP’yi geri dönülmez bir yola sokuyorlar. Asıl dramatik olanı CHP’siz bir Türkiye’ye çok daha yazık olacak."